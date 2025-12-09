В Чебоксарах после атаки БПЛА госпитализированы семь человек

Семь человек находятся в больницах после атаки украинских беспилотников на Чебоксары. Об этом сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.

«В числе пострадавших 14 жителей: семь человек в разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях», — написала она в Telegram. Ещё семеро пострадавших, включая ребёнка, проходят амбулаторное лечение. Всем им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Чебоксары и другие регионы Приволжья в последние месяцы несколько раз подвергались атакам беспилотников, часть из которых, по данным властей, была перехвачена силами ПВО. На фоне участившихся инцидентов в республике заранее разрабатывались схемы эвакуации, оповещения и размещения граждан в пунктах временного пребывания.