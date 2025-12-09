Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 15:56

В Чебоксарах после атаки БПЛА госпитализированы семь человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семь человек находятся в больницах после атаки украинских беспилотников на Чебоксары. Об этом сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.

«В числе пострадавших 14 жителей: семь человек в разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях», — написала она в Telegram. Ещё семеро пострадавших, включая ребёнка, проходят амбулаторное лечение. Всем им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА пострадали 14 человек. В одном из учебных заведений микрорайона работает пункт временного размещения. Премьер-министр республики Сергей Артамонов заявил, что в регионе будет введён режим чрезвычайной ситуации.

Момент попадания украинского дрона в многоэтажку в Чебоксарах попал на видео
Момент попадания украинского дрона в многоэтажку в Чебоксарах попал на видео

Чебоксары и другие регионы Приволжья в последние месяцы несколько раз подвергались атакам беспилотников, часть из которых, по данным властей, была перехвачена силами ПВО. На фоне участившихся инцидентов в республике заранее разрабатывались схемы эвакуации, оповещения и размещения граждан в пунктах временного пребывания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

В Госдуме пообещали жёсткий ответ Украине за удар по Чебоксарам
В Госдуме пообещали жёсткий ответ Украине за удар по Чебоксарам
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar