9 декабря, 16:34

В Шереметьево отменили 16 рейсов из-за ограничений

Обложка © Life.ru

В аэропорту Шереметьево продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за них часть рейсов пришлось развернуть: 14 самолётов ушли на запасные аэродромы, ещё 16 вылетов полностью отменили. В авиагавани отмечают, что расписание корректируется в оперативном порядке.

«Время обслуживания пассажиров увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — указали в аэропорту.

Напомним, что ограничения были введены для безопасности полётов. До этого сообщалось, что был уничтожен третий дрон, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Полина Никифорова
