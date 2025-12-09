В Шереметьево отменили 16 рейсов из-за ограничений

В аэропорту Шереметьево продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за них часть рейсов пришлось развернуть: 14 самолётов ушли на запасные аэродромы, ещё 16 вылетов полностью отменили. В авиагавани отмечают, что расписание корректируется в оперативном порядке.

«Время обслуживания пассажиров увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — указали в аэропорту.