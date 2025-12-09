Над регионами России сбили 38 украинских дронов за шесть часов

Средства ПВО уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за шесть часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, наибольшее число перехватов зафиксировано в Брянской области – 21 аппарат. В Московском регионе уничтожено 7 БПЛА, включая 4, летевших на столицу. Также сообщается о сбитых дронах над Калужской (6), Белгородской (2) и Тульской (2) областями.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за них часть рейсов пришлось развернуть: 14 самолётов ушли на запасные аэродромы, ещё 16 вылетов полностью отменили.