Россияне на Гоа сталкиваются с жуткими последствиями укусов тигровых комаров

Тигровые комары кошмарят россиян на Гоа: у туристов жуткие укусы, после которых нужна помощь врачей. Об этом сообщает SHOT.







По данным телеграм-канала, российские туристы, отдыхающие сейчас на индийском Гоа, начали массово жаловаться на нападения местных насекомых, после укусов которых появляются огромные волдыри с жидкостью внутри — диаметром с десятирублёвую монету. После обращения к местным врачам выяснилось, что это реакция организма на укусы азиатских тигровых комаров, которые переносят очень опасные заболевания, в том числе денге, чикунгунью, зику и лихорадку Западного Нила. Теперь пострадавшим россиянам придётся сдать определённые анализы.

Индийские врачи на месте прокалывают волдыри, обрабатывают укусы йодом, делают необходимые уколы и прописывают нужные медикаменты.

Ранее кровососы-сталкеры превратили в кошмар отдых россиян в Египте. В египетских отелях началась настоящая «эпидемия» клопов. Россияне столкнулись с самым сильным нашествием кровососущих за последние 10 лет. Насекомых находили в номерах четырёх- и пятизвёздочных отелей в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе и Сахль-Хашише. В частности, случаи заражения отмечены в популярном Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh, откуда одновременно приехали сразу несколько покусанных отдыхающих.