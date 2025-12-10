В Нигерии в частном морге обнаружили более сотни тел жертв торговцев органами

В Нигерии полиция обнаружила в частном морге более ста человеческих останков. Как сообщило полицейское командование штата Имо, рейд прошёл 6 декабря на трассе Оверри–Аба в рамках расследования похищений людей.

Гостиница и частный морг, принадлежащие разыскиваемому Стэнли Марокко Опарауго, использовались для сокрытия тел и проведения преступных действий. В морге нашли разложившиеся и изуродованные останки в антисанитарных условиях. Оба объекта по распоряжению властей были немедленно опечатаны.

При обыске дома фигуранта изъяты ключевые вещественные доказательства. Судебно-медицинские эксперты задокументировали находки и подготовили их для экспертиз. Опарауго объявлен в розыск. Вдоль трассы усилены меры безопасности. В операции участвовали представители медицинского ведомства штата, патологоанатом, местные чиновники и добровольные формирования, поддерживавшие полицию.

