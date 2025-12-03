95-летняя бабуля воскресла через шесть дней после смерти

В китайской провинции Гуанси 95-летняя Ли Сюфэн неожиданно пришла в себя спустя шесть дней после того, как соседи приняли её за умершую. Событие вызвало настоящий переполох в местной общине. Об этом сообщило издание Mirror.

«Я проснулась от сильного голода и смогла самостоятельно открыть крышку гроба», — рассказала сама женщина.

По словам соседей, Ли Сюфэн была найдена без сознания Чэнем Цинваном, который решил, что она скончалась. По местному обычаю тело поместили в гроб дома для прощания. Через несколько дней гроб оказался пуст, что вызвало панику среди жителей. Женщину вскоре обнаружили на кухне, где она спокойно готовила себе еду. Медики диагностировали у неё редкое состояние «мнимой смерти», при котором дыхание почти не заметно. По традиции все вещи женщины были сожжены, поэтому она осталась без личного имущества.

Ранее в Великобритании 54-летняя Оливия Мартин внезапно проявила признаки жизни в морге после того, как скорая помощь признала её умершей, а позже женщина скончалась повторно. Инцидент произошёл, когда Мартин готовила завтрак и потеряла сознание. Супруг вызвал скорую, но прибывшие медики, по их оценке, не смогли спасти пациентку и направили её в морг.