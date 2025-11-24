Россия и США
24 ноября, 09:11

Женщина с гипогликемией «воскресла» в гробу за минуты до кремации

Обложка © Wat Rat Prakongtham

В Таиланде 65-летняя женщина чудом очнулась в гробу всего за несколько минут до кремации. Как сообщает газета Bangkok Post, инцидент произошёл в 23 ноября, когда родственники доставили в храм тело женщины, объявленной умершей позапрошлой ночью.

Сотрудники, открыв гроб для последней подготовки к ритуалу, с удивлением заметили, что «покойная» двигается и подаёт признаки жизни. Настоятель немедленно распорядился отправить женщину в больницу, пообещав семье, что храм покроет все медицинские расходы.

Врачи впоследствии подтвердили, что у неё не было ни остановки сердца, ни дыхательной недостаточности, а причиной состояния стала тяжёлая гипогликемия (критически низкий уровень сахара в крови). После оказания помощи пациентка была помещена под тщательное медицинское наблюдение.

Пенсионер воскрес в морге на глазах у родных и спустя несколько минут снова умер
Пенсионер воскрес в морге на глазах у родных и спустя несколько минут снова умер

Ранее в Омске местный скульптор, чья смерть была официально подтверждена учреждением культуры, внезапно «воскрес» в комментариях под собственным некрологом. Сообщение о кончине 74-летнего мастера, известного работами, такими как памятник Алексею Либерову и монумент «Лётчик и техник», вызвало настоящий шок в культурных кругах. Но вечером того же дня сам «усопший» дал о себе знать в онлайн-обсуждении.

