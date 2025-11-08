Омский скульптор «воскрес» в комментариях к собственному некрологу

Омский государственный музей «Либеров-центр» оказался в центре скандальной ситуации, опубликовав некролог о ещё живом скульпторе Викторе Костенко. В официальном сообщении учреждения культуры утверждалось о кончине 74-летнего художника, автора известных памятников Алексею Либерову и монумента «Лётчик и техник» у омского аэропорта.

Публикация вызвала шок среди культурной общественности города, однако ближе к вечеру в комментариях к некрологу появился сам «усопший». Виктор Костенко с присущим ему чувством юмора прокомментировал ситуацию.

«Слава богу, жив здоров, привет автору статьи, не каждому в этой жизни дано прочитать о себе слова о безвременном уходе!» — написал Костенко.

Виктор Костенко опроверг свою смерть в комментариях. Фото © VK / «Либеров-центр»

Возмущённые омичи потребовали привлечь к ответственности автора публикации, который не удосужился провести элементарную проверку информации и сделать хотя бы один телефонный звонок. Однако сам скульптор проявил великодушие, попросив не устраивать разборки, и с иронией отметил, что статья получилась весьма качественной, хоть и несколько преждевременной.

Музей оперативно удалил некролог. Как сообщил телеграм-каналу Mash Siberia сам Виктор Костенко, за досадную ошибку перед ним уже принесли извинения.

Ранее сообщалось, что в США 90-летний мужчина, признанный врачами мёртвым после госпитализации, неожиданно «ожил» в морге. Семья, пришедшая проститься с ним, была шокирована, увидев, что он дышит. Однако, к сожалению, это было лишь временное возвращение к жизни. Вскоре после этого у мужчины случился инфаркт, и, несмотря на усилия медиков, он скончался. Первоначально смерть была зафиксирована в больнице, но повторная смерть наступила уже в морге.