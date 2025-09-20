Тост «с того света»: Укравший 100 млн российский бизнесмен «воскрес» на свадьбе дочери

Краснодарский бизнесмен Александр Хайруллаев, объявленный умершим, оказался жив. Это доказало его голосовое сообщение из Парижа, прозвучавшее на свадьбе собственной дочери, сообщает телеканал «Рен ТВ».

«Здравствуйте, новые родственники. Теперь мы стали одной большой семьей и нам нужно почаще общаться», — прозвучало в голосовой записи, что шокировало гостей, знавших об «официальной смерти» Хайруллаева.

Ранее бизнесмен вместе с сыном обманул инвесторов, предложив им вложить деньги в строительство современных теплиц. Пострадавший Сергей Руденко рассказал, что вместо высокотехнологичного комплекса ему построили обычные теплицы, его убыток составил 25 миллионов рублей.

После начала расследования Хайруллаев-старший скрылся, а его дочь предоставила властям свидетельство о его смерти, что позволило приостановить дело. Обманутые инвесторы потеряли надежду вернуть более 100 миллионов рублей.

Теперь же видео со свадьбы стало доказательством обмана. Дочь бизнесмена сама оказалась под следствием — её обвиняют в использовании подложных документов. Александра Хайруллаева могут объявить в международный розыск.

Ранее Life.ru сообщал, что основателя торговой сети «Евросеть» Евгения Чичваркина* заочно арестовали на два месяца по решению Дорогомиловского районного суда Москвы. Данная мера пресечения будет применена в случае его задержания на территории России или экстрадиции. Также его объявили в международный розыск.