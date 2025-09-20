Пособник украинских мошенников арестован в Москве за аферы на 10 млн рублей

В Москве полиция задержала 32-летнего россиянина, который помогал украинским мошенникам похищать деньги у граждан РФ, всего было украдено свыше 10 миллионов рублей. Пособник аферистов арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Задержан 32-летний гражданин РФ, подозреваемый в пособничестве в мошеннических действиях в особо крупном размере. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере)», — сказано в тексте.

Подозреваемый настроил работу SIM-боксов, которые мошенники использовали для кражи денег и персональных данных. Средства вымогались у россиян при помощи шантажа, угроз и обмана. Задержанный систематически отчитывался о проделанной работе украинским кураторам, которые могут быть напрямую связаны с СБУ. Ведётся розыск остальных лиц, причастных к преступлению.