Женщина внезапно ожила в морге после того, как скорая признала её мертвой

В Великобритании 54-летняя Оливия Мартин неожиданно проявила признаки жизни в морге после того, как скорая помощь признала её мертвой. Позже женщина скончалась повторно, и полиция начала расследование обстоятельств инцидента. Об этом сообщило издание The Sun.

События произошли, когда женщина готовила завтрак и внезапно потеряла сознание. Супруг вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики, по их оценке, не смогли спасти пациентку и направили её в морг. В морге Мартин неожиданно проявила признаки жизни, что вызвало замешательство у сотрудников. Однако реакция оказалась запоздалой, и женщина умерла повторно.

Полиция начала проверку, чтобы выяснить, почему живую пациентку оставили в морге на два часа без медицинской помощи и почему её сразу не направили в отделение интенсивной терапии.

Ранее в Таиланде сообщалось о похожем случае: 65-летняя женщина пришла в себя в гробу всего за несколько минут до кремации. Инцидент произошёл 23 ноября, когда родственники привезли в храм тело женщины, которую накануне признали умершей. Сотрудники храма, открыв гроб для подготовки к ритуалу, обнаружили, что «покойная» двигается и подаёт признаки жизни. Настоятель приказал немедленно доставить женщину в больницу и пообещал семье, что все медицинские расходы будут покрыты храмом.