9 декабря, 22:06

«Крокус Сити Холл» оспорил решение о выплате компенсации двум пострадавшим

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Apryatin

«Крокус Сити Холл» оспорил судебное постановление о выплате компенсаций двум пострадавшим при теракте в концертном зале. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Решение первой инстанции было вынесено в начале декабря, тогда суд удовлетворил требования истцов, однако точный размер компенсаций в документах не указан. Апелляция была направлена со стороны филиала ЗАО «Крокус Интернэшнл».

Напомним, 4 декабря Головинский районный суд Москвы вынес решение по гражданскому иску двух пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Иск был подан Ольгой Авдеевой и Юрием Босых к компаниям ООО «МСМ» и филиалу ЗАО «Крокус интернэшнл». Суд частично удовлетворил требования истцов, постановив взыскать с ответчиков в их пользу расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда.

