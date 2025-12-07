«С барского плеча»: Военкор возмущён приговором фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

Назрановский районный суд Ингушетии вынес, по мнению военного корреспондента Александра Коца, слишком мягкий приговор одному из участников дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мансуру Точиеву. Об этом журналист написал в своём Telegram-канале.

«Удивительную гуманность продемонстрировал Назрановский районный суд Ингушетии. Он признал ... Мансура Точиева виновным в незаконном хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и приговорил его к трём годам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч рублей», — написал Коц, напомнив, что при задержании у Точиева в доме нашли гранату, оружие и боеприпасы.

Военкор отметил, что минимальный срок по статье, по которой проходил Точиев, составляет шесть лет. Прокуратура обжаловала приговор, и Верховный суд Ингушетии увеличил срок наказания на два месяца. Коц выразил надежду на существование разумных причин для вынесения столь мягкого первоначального вердикта.

«Верховный суд Ингушетии с барского плеча накинул ещё два месяца», — написал корреспондент.

Напомним, что в марте 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы пикник. Они убили 150 человек, среди которых были 6 детей. Четырёх исполнителей теракта поймали на следующий день под Брянском. 29-летний Мансур Точиев в бойне участия не принимал, он обвинялся в хранении взрывчатых веществ.