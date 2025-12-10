Эксперт опроверг слухи об обходе блокировки WhatsApp* через смену языка

Смена языка интерфейса на смартфоне не позволит обойти блокировку WhatsApp*, так как это локальная настройка, не влияющая на поиск серверов в сети. Об этом рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в интервью «Газете.ru».

«Слух о том, что смена языка интерфейса может обойти блокировку WhatsApp*, — это фейк, не имеющий технического обоснования», — заявил Бедеров.

По словам специалиста, блокировка функционирует на уровне сетевой инфраструктуры, на которую локальные настройки не влияют. В случае с WhatsApp*, Роскомнадзор (РКН) может блокировать доступ к IP-адресам и доменам серверов мессенджера, требовать удаления приложения из магазинов приложений и ограничивать работу используемых протоколов. Эксперт подчеркнул, что настройка языка интерфейса не меняет IP-адрес и не шифрует трафик иным способом, поэтому не может обойти блокировку.

Бедеров также отметил, что на фоне ограничений WhatsApp* активизируются мошенники, рассылающие фишинговые ссылки под предлогом обхода блокировок. Он призвал пользователей проявлять цифровую бдительность и не доверять сомнительным сервисам.

