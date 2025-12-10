Путин в Индии
9 декабря, 22:38

Эксперт опроверг слухи об обходе блокировки WhatsApp* через смену языка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Hoglund

Смена языка интерфейса на смартфоне не позволит обойти блокировку WhatsApp*, так как это локальная настройка, не влияющая на поиск серверов в сети. Об этом рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в интервью «Газете.ru».

«Слух о том, что смена языка интерфейса может обойти блокировку WhatsApp*, — это фейк, не имеющий технического обоснования», — заявил Бедеров.

По словам специалиста, блокировка функционирует на уровне сетевой инфраструктуры, на которую локальные настройки не влияют. В случае с WhatsApp*, Роскомнадзор (РКН) может блокировать доступ к IP-адресам и доменам серверов мессенджера, требовать удаления приложения из магазинов приложений и ограничивать работу используемых протоколов. Эксперт подчеркнул, что настройка языка интерфейса не меняет IP-адрес и не шифрует трафик иным способом, поэтому не может обойти блокировку.

Бедеров также отметил, что на фоне ограничений WhatsApp* активизируются мошенники, рассылающие фишинговые ссылки под предлогом обхода блокировок. Он призвал пользователей проявлять цифровую бдительность и не доверять сомнительным сервисам.

Роскомнадзор усилил борьбу с блокировкой VPN

Ранее Роскомнадзор заявил о последовательном введении ограничительных мер в отношении WhatsApp* из-за нарушений российского законодательства. Ведомство подчеркнуло, что мессенджер используют для подготовки терактов и других преступлений, и не выполняет требования, направленные на их предотвращение. Сергей Степашин, бывший премьер-министр России, предложил применять точечную блокировку WhatsApp*, чтобы пресекать распространение экстремистского контента.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

