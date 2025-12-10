Полцарства за ₽5 тысяч: 49% россиян укладывают все новогодние подарки в эту сумму

Опрос, проведённый финансовым маркетплейсом Сравни, выявили тенденцию к максимальной рационализации подарочных трат среди россиян. Значительное большинство граждан устанавливает строгие лимиты, а многие полностью отказываются от подарков в определённых категориях. Результаты опроса оказались в распоряжении Life.ru.

Почти половина опрошенных граждан (49%) планируют потратить на покупку всех новогодних подарков сумму, не превышающую 5 000 рублей. Ещё 26% респондентов отводят на эти цели от 5 000 до 15 000 рублей. Таким образом, три четверти (75%) россиян намерены уложиться в бюджет до 15 тысяч рублей. С большими бюджетами выступает малое число респондентов: только 5% готовы потратить от 15 000 до 30 000 рублей, а 8% превысят отметку в 30 000 рублей. При этом 12% опрошенных подарки не покупают вовсе.

Анализ индивидуальных трат подтверждает тренд на экономию и избирательность. Опрос показал, что 40% респондентов не планируют покупку подарков для своего партнёра или супруга. Среди тех, кто дарит, почти половина (47%) ограничивают сумму до 3 000 рублей. Большие траты встречаются редко: всего 5% готовы потратить на партнёра более 15 000 рублей, а траты в среднем диапазоне (3 000–15 000 рублей) составляют не более 5% (2% и 3% соответственно).

Ещё более рационально россияне подходят к подаркам для коллег: 44% полностью отказываются от этой статьи расходов. Среди дарителей доминирует символизм: 28% тратят до 500 рублей, а 21% — от 500 до 1 000 рублей. Суммарно 49% россиян, покупающих подарки коллегам, укладываются в бюджет до 1 000 рублей.

