Ностальгия и «подарки»: 5 новых мошеннических схем декабря 2025 года — как не попасться

Новый год для мошенников — не повод для праздника, а время напряжённой работы. До прихода 2026-го остались считаные дни, люди покупают подарки, много работают, закрывая проекты до каникул. В суматохе киберпреступники надеются нажиться на низкой концентрации внимания и усталости. В декабре 2025 появились новые, «сезонные» схемы. Они часто связаны с праздничным периодом, но есть и более «романтичные» варианты. Показываем Топ-5 схем обмана перед Новым годом и рассказываем, как на них не попасться.

Схема № 1: «Вам пришёл подарок»

Мошенники на Новый год придумали схемы с подарками. Новые на декабрь 2025, но алгоритм сильно не поменялся. Фото © «Шедеврум»

В декабре 2025 года мошенники звонят и говорят: «Вам пришёл заказ в магазине, передайте код из сообщения». Обычно предлагают получить подарки от молодых людей, друзей или родственников. Их цель — получить код из СМС. Потому что этот код даст им доступ либо к вашим «Госуслугам», либо к вашему банковскому аккаунту. Такие звонки лучше сразу сбрасывать. Если кто-то действительно вам сделал подарок под Новый год, никакого кода не потребуется. Просто приедет курьер.

Схема № 2: «Привет, я твой одноклассник»

Новые мошеннические схемы декабря 2025 года. Как не стать «мамонтом» под Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Единственная более или менее оригинальная схема в нашей подборке. В декабре 2025 года мошенники стали играть на ностальгии. Те, кому сейчас за 30, часто склонны к пересмотру прошедшего жизненного пути. Неминуемо появляются воспоминания о друзьях детства, пацанах из района, бывших одноклассниках... По состоянию на декабрь 2025 мошенники присылают от лица друзей и знакомых сообщения, например: «Вспоминаю о тебе, смотря на фото» или «Смотри, какие мы смешные на этом фото 10 лет назад». Самого фото нет, зато есть ссылка, которая крадёт ваши данные, а потом и деньги. Такие сообщения с подозрительными ссылками надо игнорировать.

Схема № 3: «Я в вас влюбилась»

Под Новый год появились относительно новые схемы мошенничества на сайтах знакомств и в таких же по тематике приложениях. В декабре 2025 года киберпреступники играют на «праздничной романтике». Встретить любовь всей своей жизни под Новый, 2026 год — очень красиво, не правда ли? Как правило, вас на сайте знакомств ждёт трогательная история и предложение оплатить подарок или билет на поезд к вам, чтобы перенести любовь из Интернета в реальную жизнь. Когда деньги отправлены, любовь проходит, а вы отправляетесь в чёрный список.

Схема № 4: «Дарим вам открытку»

Схема популярна в мессенджерах. Декабрь 2025 года — не только канун Нового года, в этом месяце есть ещё много православных и государственных праздников. И мошенники стали рассылать в мессенджерах открытки с поздравлениями. Это могут быть картинки, а могут быть анимационные файлики формата GIF. Но есть нюанс: в картинку или «гифку» относительно легко внедрить вредоносную программу, которая проникает в ваш компьютер или телефон и тоже ворует данные. В лучшем случае. Порой ворует даже деньги. Не качайте такие картинки, не открывайте сообщения.

Схема № 5: Клон маркетплейса

В декабре 2025 года под Новый год мошенники стали создавать клоны маркетплейсов, чтобы обманывать людей на деньги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nichcha

Это уже даже не схема, а целый бизнес. Много сложной работы, которую для мошенников выполняют нечистые на руку разработчики веб-сайтов и приложений. В декабре 2025 года преступники стали создавать зеркала известных маркетплейсов. Адресная строка отличается буквально на одну букву, при плохом зрении легко попасться. А дизайн сайта, оформление и все механизмы подчистую скопированы с оригинала. Таким образом, когда вы там «регистрируетесь», вы передаёте данные для входа мошенникам. Те потом могут покупать с вашей карты товары для себя. Но это в лучшем случае. В худшем — вы просто отдаёте деньги за товар, который не получите. Подарки для любимых и близких на Новый год в декабре 2025 года покупать опасно.

Как защититься от мошенников в Интернете и по телефону

В декабре 2025 года нужна базовая защита от мошенников в Интернете. Новый год не должен быть испорчен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Thx4Stock team

Есть базовые правила безопасности в Интернете, которые помогут вам обезопасить себя от мошенников в декабре 2025 года. Помните о них — и шанс попасться на скамерскую удочку у вас снизится. Вот они. Никогда не передавайте никаких кодов по телефону.

Не переходите по подозрительным ссылкам в Интернете.

Не отправляйте деньги незнакомому человеку. Даже если это красивая девушка или юноша и он «очень в вас влюбился».

Не берите трубку с незнакомых номеров.

Поставьте в мессенджерах блокировку автоматического скачивания файлов. Так вы сохраните память на телефоне и обезопасите себя от картинок с «малварью» внутри. На компьютере тоже так настройте.