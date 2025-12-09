День прав человека 10 декабря: Какие свои права как покупателя нужно знать в самый горячий месяц года

Декабрь — это не только снег, мандарины и новогодняя суета. Это настоящий марафон распродаж, очередей в торговых центрах и бесконечных кликов по кнопке «Купить» в интернет-магазинах. Мы приобретаем подарки, технику, одежду, сертификаты в спа-салоны, а потом удивляемся: почему сувенир не подошёл, сертификат сгорел, а магазин отказывается возвращать деньги?

Как вернуть покупку, сделанную в декабре: права покупателя по закону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Ровно 10 декабря 1948 года мир принял Всеобщую декларацию прав человека, и с тех пор этот день стал символом защиты достоинства каждого из нас. Но права человека проявляются не только в громких судебных процессах или политических манифестах. Они начинаются с простого: с вашей возможности вернуть неподошедший свитер или потребовать деньги за просроченный подарочный сертификат.

Возврат офлайн-покупок: четырнадцать дней свободы

Представьте: вы купили красивый блендер в магазине, принесли домой, распаковали и поняли, что он не влезает на полку кухонного гарнитура. Паника? Нет! У вас есть целых четырнадцать дней на то, чтобы его обменять или вернуть. «Непродовольственный товар надлежащего качества, купленный офлайн, можно обменять в течение четырнадцати дней, если он не подошёл по размеру, фасону или цвету», — объясняет Илья Русяев, управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры».

Подарочные сертификаты в декабре: можно ли вернуть деньги за сертификат или купленный новый товар. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Это значит: если блендер стоит в коробке как новенький, вы спокойно идёте в магазин и меняете его на модель поменьше. Нет подходящей замены? Смело требуйте деньги обратно — продавец обязан вернуть их в течение трёх дней. Главное условие: товар должен выглядеть так, будто вы его только что купили. Никаких царапин, потёртостей или следов использования. Ярлыки на месте, упаковка целая, всё как из магазина.

Интернет-шопинг: семь дней на раздумье и целых три месяца при нарушениях

Заказали платье через Интернет, а оно оказалось не того оттенка? Или просто передумали? Закон на вашей стороне, и тут правила даже мягче, чем в обычных магазинах. У вас есть семь дней после получения посылки, чтобы решить: оставить покупку или вернуть. Причём объяснять причину необязательно. Не понравилось — и точка. Кстати, проверьте документы сразу при получении! Если памятки о возврате нет или она на иностранном языке, у вас автоматически появляется целых три месяца на раздумья.

Для дистанционной торговли действует статья 26.1 Закона о защите прав потребителей: отказаться от вещи можно в течение семи дней после получения, а если продавец не дал письменную информацию о порядке возврата, срок увеличивается до трёх месяцев. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры»

Распродажи и скидки: ваши права никуда не исчезают

Возврат товара по скидке: права покупателя в 2025 году. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Декабрьские распродажи — это отдельная песня. Магазины манят яркими ценниками «Минус 70 процентов!», а мы теряем голову и покупаем вещи, которые потом лежат мёртвым грузом в шкафу. Но вот хорошая новость: распродажа не отменяет ваше право на возврат. Продавцы часто пытаются убедить вас, что «товар со скидкой возврату не подлежит». Это неправда!

«Скидки и распродажи сами по себе не отменяют права на возврат, если товар не был уценён именно из-за конкретного дефекта», — напоминает Илья Русяев. Единственное исключение: если вещь уценена из-за конкретного брака, о котором вас предупредили. Например, на полке висит пальто с пятном, и на ценнике написано «Уценка — загрязнение». Во всех остальных ситуациях товар со скидкой имеет те же права на возврат, что и купленный по полной цене.

Подарочные сертификаты: ваши деньги никогда не сгорают

Как вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rabizo Anatolii

Подарочные сертификаты — это классика декабрьского шопинга. Купил, подарил, и пусть человек сам решает, что ему нужно. Но что делать, если получатель не успел воспользоваться сертификатом в срок? Или просто не нашёл ничего подходящего? Верховный суд РФ давно расставил все точки над «ё»: сертификат — это ваша предоплата, а не подарок магазину. Смело пишите заявление на возврат денег, указывайте банковские реквизиты и ждите перевода в течение десяти дней!

Декабрьские вопросы почти всегда упираются в подарочные сертификаты. Позиция Роспотребнадзора и судов в последние годы сводится к одному: деньги по неиспользованному сертификату нельзя считать сгоревшими только потому, что истёк срок, указанный на пластике или в электронном коде. Это ваши средства, и при отказе от покупки вы вправе требовать их возврата. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры»

Главное правило декабря: не молчите и действуйте спокойно

Предновогодняя суета — не повод забывать о своих правах. Магазины прекрасно знают, что большинство покупателей в декабре слишком заняты, чтобы разбираться в законах и отстаивать свои интересы. Они рассчитывают на то, что вы просто махнёте рукой: «Ладно, не судьба». Не дарите им такой подарок!

День прав человека и права потребителей: что нужно знать покупателю. Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

«Для потребителя главный практический вывод прост: в декабре ваши права работают точно так же, как и в любой другой месяц года. Главное — помнить о них и действовать спокойно: обратиться с просьбой об обмене, оформить возврат или, при необходимости, подать претензию», — подчёркивает Илья Русяев. Если продавец отказывается, напишите письменную претензию в двух экземплярах. Не помогло? Обращайтесь в Роспотребнадзор или сразу в суд. Закон защищает потребителей, но только тех, кто готов за свои права постоять.

День прав человека напоминает нам: достоинство каждого начинается с уважения к его выбору. Выбору вернуть неподошедшую вещь. Выбору получить деньги за неиспользованный сертификат. Выбору не мириться с нарушениями. Декабрь 2025 года — отличное время, чтобы перестать терпеть хамство продавцов и научиться защищать свои законные интересы. Покупайте с умом, сохраняйте документы и помните: закон всегда на стороне того, кто его знает.

Права покупателя при покупке подарков в декабре 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen