Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН перешёл на русский язык и, процитировав известную фразу из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», отверг возможность территориальных уступок.

В ходе своего выступления Мельник заявил, что Россия якобы требует капитуляции Украины и её сдачи.

«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — «дырку от бублика получите вы, а не Украину», — сказал украинский дипломат, произнеся последнюю фразу на русском языке. Затем он перевёл её на английский, назвав бублик «бейглом».

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО в настоящее время. Он отметил, что ни США, ни ряд других стран не видят Украину в альянсе, и Россия, разумеется, никогда этого не допустит. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс как угрозу своей безопасности. Он подчеркнул, что Украина не должна добиваться своей безопасности таким образом, чтобы это угрожало безопасности России.