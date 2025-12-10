Life.ru выяснил, какая опасность скрывается в домашних настойках

В поисках менее вредных алкогольных альтернатив многие обращают внимание на домашние напитки, приготовленные на травах и ягодах. Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Алексей Решетун призвал отказаться от подобных иллюзий. Во время общения с Life.ru специалист развеял популярное заблуждение, объяснив, в чём заключается вред от домашних настоек.

Настойка — это разновидность алкогольного напитка, получаемая путём настаивания различных растительных или иных веществ на этиловом спирте или водке в течение определённого времени. Ключевое технологическое отличие настойки от настоя (водной вытяжки) — обязательное использование в качестве экстрагента этилового спирта. Алексей Решетун Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета

По словам эксперта, безусловно вредной и токсичной составляющей любой настойки выступает этиловый спирт. Независимо от того, на каком сырье (травах, ягодах, кореньях) она приготовлена, первичное и наиболее разрушительное воздействие на организм оказывает этанол. Добавляемые компоненты выполняют в основном роль ароматизаторов и вкусовых добавок. Сами по себе, в отрыве от спирта, они могут быть нейтральны или даже полезны, однако в составе настойки их эффект суммируется с токсическим действием алкоголя, что приводит к комплексному негативному влиянию на все системы организма.

Специалист подчеркнул, что с этой точки зрения не существует «безопасных» или «опасных» настоек — вред обусловлен прежде всего содержанием спирта. Таким образом, распространённое убеждение о меньшей опасности настоек в сравнении с другими домашними напитками, например, самогоном, является ошибочным. Решетун объяснил, что разница заключается лишь в степени очистки сырья.

«В отличие от самогона, который при кустарном производстве содержит значительное количество опасных сивушных масел и других примесей, для настоек обычно используется относительно чистая спиртовая основа (спирт или водка). Однако это не отменяет того факта, что основным повреждающим агентом в обоих случаях остаётся этиловый спирт. Его разрушительное воздействие на печень, сердечно-сосудистую, нервную системы и организм в целом нивелирует потенциально положительные свойства исходного растительного сырья», — добавил собеседник Life.ru.

Эксперт призвал рассматривать настойку исключительно как алкогольный продукт со всеми сопутствующими рисками для здоровья, а не как терапевтическое или безвредное средство.

Ранее Life.ru писал, что в России фиксируют всплеск отравлений домашними настойками. Как отмечает инфекционист Марият Мухина, люди часто употребляют кустарный алкоголь, не зная его состава. Это приводит к попаданию в организм опасных веществ, таких как метанол и сивушные масла, вызывающих тяжёлые отравления.