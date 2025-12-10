«Ливерпуль» одержал победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов со счётом 1:0

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на выезде одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 1:0. Матч состоялся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Единственный гол в матче забил Доминик Собослаи на 88-й минуте, реализовав пенальти.

«Ливерпуль» и «Интер» встречались в турнире уже в седьмой раз. Английский клуб одержал пятую победу. До этой встречи команды играли в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, где «Ливерпуль» оказался сильнее по итогам двух матчей (2:0; 0:1). «Ливерпуль» является шестикратным победителем Лиги чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019), а «Интер» выигрывал турнир трижды (1964, 1965, 2010).

По итогам шести игровых дней, обе команды имеют в своём активе по 12 очков. В рамках следующего тура, 21 января, «Ливерпуль» проведёт выездной матч с «Марселем», а «Интер» днём ранее встретится с «Арсеналом» на домашнем стадионе.

Ранее московский «Локомотив» одержал уверенную победу над «Сочи» в 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Фишт». Игра завершилась со счётом 4:2. За «Локомотив» отличились Алексей Батраков, Александр Руденко (оформивший дубль) и Дмитрий Воробьёв, реализовавший пенальти. В составе «Сочи» голы забили Мартин Крамарич и Франсуа Камано.