7 декабря, 19:40

«Локомотив» победил «Сочи» со счётом 4:2 в матче чемпионата России по футболу

Алексей Батраков (слева), Дмитрий Воробьёв (в центре) и Александр Руденко (справа). Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

Московский «Локомотив» уверенно обыграл «Сочи» в 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), игра завершилась со счётом 4:2. Матч проводился на сочинском стадионе «Фишт».

Мячи в составе победителей забили Алексей Батраков (7-я минута), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьёв (68, с пенальти). У сочинцев голы оказались на счету Мартина Крамарича и Франсуа Камано.

Ранее сообщалось, что испанский специалист Джонатан Альба продолжит руководить футбольным клубом «Ростов». Информацию о продлении соглашения подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

