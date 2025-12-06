Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с главным тренером Альбой

Испанский специалист Джонатан Альба продолжит руководить футбольным клубом «Ростов». Информацию о продлении соглашения подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

Глава региона посетил заключительный домашний матч «Ростова» перед зимней паузой с «Рубином» в 18-м туре РПЛ, который ростовчане выиграли со счётом 2:0. О продлении контракта с тренерским штабом Слюсарь сообщил в раздевалке команды перед всеми игроками, поблагодарив их за яркую игру. Эта новость была встречена овациями.

Слюсарь сообщил, что контракт с тренерским штабом «Ростова» будет продлён. Видео © Telegram / Юрий Слюсарь

Прежнее соглашение Альбы истекало 15 декабря 2025 года, сроки нового контракта не раскрываются. Испанский тренер, начавший карьеру в «Ростове» как аналитик при Валерии Карпине, возглавил клуб после ухода последнего в феврале и теперь продолжит работу на посту главного тренера.

