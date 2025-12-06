Путин в Индии
6 декабря, 20:30

Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с главным тренером Альбой

Джонатан Альба. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Испанский специалист Джонатан Альба продолжит руководить футбольным клубом «Ростов». Информацию о продлении соглашения подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

Глава региона посетил заключительный домашний матч «Ростова» перед зимней паузой с «Рубином» в 18-м туре РПЛ, который ростовчане выиграли со счётом 2:0. О продлении контракта с тренерским штабом Слюсарь сообщил в раздевалке команды перед всеми игроками, поблагодарив их за яркую игру. Эта новость была встречена овациями.

Слюсарь сообщил, что контракт с тренерским штабом «Ростова» будет продлён. Видео © Telegram / Юрий Слюсарь

Прежнее соглашение Альбы истекало 15 декабря 2025 года, сроки нового контракта не раскрываются. Испанский тренер, начавший карьеру в «Ростове» как аналитик при Валерии Карпине, возглавил клуб после ухода последнего в феврале и теперь продолжит работу на посту главного тренера.

Ранее Life.ru писал, что знаменитый французский футболист и тренер Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года. Зидан придёт на смену действующему главному тренеру Дидье Дешаму. Футболист уже имеет значительный тренерский опыт, руководя мадридским «Реалом» с 2016 по 2021 год (с перерывом) и выиграв с клубом трижды Лигу чемпионов, один раз чемпионат Испании и дважды национальный Суперкубок.

