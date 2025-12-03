Бывший нападающий «Ростова» и «Локомотива» Исо Каньенда оказался жив

Бывший нападающий российских клубов «Ростов» и «Локомотив» Исо Каньенда оказался жив, несмотря на ранее распространённые сообщения о его смерти. Как сообщил малавийский телеканал Luntha Television, информация о кончине 43-летнего футболиста была ошибочной.

Телеканал принёс извинения семье Каньенды и зрителям за недостоверные данные, удалив пост о смерти спортсмена. Ранее эту информацию подтвердила Футбольная ассоциация Малави, что вызвало волну соболезнований от болельщиков и коллег.

Каньенда играл в России с 2003 по 2007 год, выступая за «Ростов», «Локомотив», «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо». Вместе с «Локомотивом» он стал бронзовым призёром чемпионата России, а за сборную Малави провёл 60 матчей и забил 19 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что на 44-м году жизни скончался бывший нападающий «Ростова» и «Локомотива» Исо Каньенда, однако эта информация оказалась ложной. А до этого Life.ru сообщал, что Омский музей «Либеров-центр» опубликовал некролог о якобы скончавшемся скульпторе Викторе Костенко, который на самом деле жив и здоров. Сам художник с юмором прокомментировал ситуацию.