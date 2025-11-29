Россия и США
29 ноября, 14:50

«Дерзкий, наглый»: Юную звезду «Зенита» сравнили с Аршавиным

Наставник молодёжной сборной России сравнил юную звезду футбола Шилова с Аршавиным

Вадим Шилов и Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Максим Константинов,

Регулярные сравнения 17-летнего вингера «Зенита» Вадима Шилова с Андреем Аршавиным имеет определённые основания с учётом атакующей манеры игроков, заявил главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров. По его словам, Шилов демонстрирует умение обыгрывать в одно касание, создавая преимущества для команды, хотя оценка психологических качеств юного футболиста требует более близкого знакомства.

«Наверное, что-то общее [с Аршавиным] есть. Тоже такой дерзкий, наглый — по-хорошему, по-спортивному. Лезет один в один обыгрывать, создавая преимущество для себя и для команды», — подчеркнул наставник сборной в интервью «Чемпионату».

Аршавин назвал лучшего футболиста сборной России 2025 года
Ранее Вадим Шилов получил травму крестообразной связки. Отметим, что игроку всего 17 лет. В этом сезоне он дебютировал за основную команду «Зенита». На счету форварда два гола и результативная передача в восьми играх.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Борис Эльфанд
