Аршавин назвал лучшего футболиста сборной России 2025 года

Полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим футболистом сборной России в 2025 году. Такую оценку в интервью ТАСС озвучил призёр Евро-2008 Андрей Аршавин.

«Александр Головин — лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя», — сказал Аршавин.

В текущем году российская команда сыграла десять тестовых матчей, из которых в шести одержала победу, в трёх свела к ничьей и лишь одну уступила. Головин за этот период провёл на поле три встречи, где сумел отличиться дважды. Особенно знаковой для 29-летнего футболиста стала сентябрьская игра с катарцами (4:1), которая ознаменовала его пятидесятый выход в футболке национальной сборной.

Ранее Андрей Аршавин поздравил Дика Адвоката с выходом сборной Кюрасао в финальную стадию чемпионата мира 2026 года. Экс-футболист отметил, что тренер подтвердил свой высокий класс, несмотря на почтенный возраст. Аршавин назвал это достижение настоящим триумфом для страны и выразил интерес к дальнейшим выступлениям команды на мировом первенстве.