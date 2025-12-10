Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 02:04

МИД Норвегии ищет русскоговорящих сотрудников в свете геополитических перемен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / m_sovinskii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / m_sovinskii

Министерство иностранных дел Норвегии заявило о необходимости расширения штата сотрудников, обладающих глубоким пониманием России и владеющих русским языком. Ведомство подчёркивает, что данные требования приобрели особое значение в связи с изменениями в международной обстановке. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте норвежского правительства.

«Министерству иностранных дел требуется больше сотрудников со знанием России и русского языка... Для того чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории. Также важны компетенции и знания о других странах Восточной Европы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что потребность в таких кадрах особенно возросла в контексте текущей политики Норвегии. Сокращение контактов между Осло и Москвой лишь обострило необходимость в специалистах, способных анализировать ситуацию и её воздействие на Европу и мир, отметили в МИД Норвегии.

Захарова решила передать главе МИД Финляндии книгу о финской русофобии
Захарова решила передать главе МИД Финляндии книгу о финской русофобии

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о стремлении некоторых европейских стран затянуть переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат считает, что предложенные совместные «мирные планы» киевского режима и ряда европейских государств направлены не на достижение мира, а на создание преград для реального диалога. По его словам, действия европейских лидеров не способствуют скорейшему разрешению кризиса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar