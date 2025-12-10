Министерство иностранных дел Норвегии заявило о необходимости расширения штата сотрудников, обладающих глубоким пониманием России и владеющих русским языком. Ведомство подчёркивает, что данные требования приобрели особое значение в связи с изменениями в международной обстановке. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте норвежского правительства.

«Министерству иностранных дел требуется больше сотрудников со знанием России и русского языка... Для того чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории. Также важны компетенции и знания о других странах Восточной Европы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что потребность в таких кадрах особенно возросла в контексте текущей политики Норвегии. Сокращение контактов между Осло и Москвой лишь обострило необходимость в специалистах, способных анализировать ситуацию и её воздействие на Европу и мир, отметили в МИД Норвегии.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о стремлении некоторых европейских стран затянуть переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат считает, что предложенные совместные «мирные планы» киевского режима и ряда европейских государств направлены не на достижение мира, а на создание преград для реального диалога. По его словам, действия европейских лидеров не способствуют скорейшему разрешению кризиса.