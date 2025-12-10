Новый совместный «мирный план» киевского режима и государств Европы по урегулированию конфликта на Украине призван затянуть переговорный процесс. Об этом во время общения с газетой «Известия» заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не будет принуждать Украину к уступкам в ходе возможных переговоров по урегулированию. По её словам, без согласия европейской стороны ни один мирный план якобы не сможет быть реализован на практике. По словам Каллас, у ЕС есть собственные требования к процессу, включая условия, которые должны быть выполнены Россией. Любая мирная инициатива, не получившая одобрения со стороны европейцев или украинского руководства, по её оценке, обречена на провал.