Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 декабря, 00:40

В МИД России сообщили о попытках Европы затянуть переговоры новым планом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Новый совместный «мирный план» киевского режима и государств Европы по урегулированию конфликта на Украине призван затянуть переговорный процесс. Об этом во время общения с газетой «Известия» заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников.

«Они (европейские лидеры. — Прим. Life.ru) явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно», — заявил дипломат.

Масленников выразил уверенность в том, что действия Европы не направлены на достижения мира на Украине.

Зеленский заявил, что в среду передаст США свои предложения по мирному плану

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не будет принуждать Украину к уступкам в ходе возможных переговоров по урегулированию. По её словам, без согласия европейской стороны ни один мирный план якобы не сможет быть реализован на практике. По словам Каллас, у ЕС есть собственные требования к процессу, включая условия, которые должны быть выполнены Россией. Любая мирная инициатива, не получившая одобрения со стороны европейцев или украинского руководства, по её оценке, обречена на провал.

Виталий Приходько
