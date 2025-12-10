Живодёр залил лошадям кислоту в рот и сбежал с места преступления в городе Волжский Волгоградской области. В администрации детского клуба «У озера» рассказали SHOT, что это уже второй случай нападения — в прошлый раз садист внутривенно залил животным омывайку для автомобилей. От его рук погибли два коня.

Живодёр залил лошадям кислоту в рот и сбежал с места преступления в Волжском. Видео © SHOT

По словам владелицы конного клуба «У озера» Ярославы Петренко, в ночь с 6 на 7 декабря на территорию пробрался мужчина в перчатках и маске. Он по очереди заходил к лошадкам и заливал им кислоту (предварительно серную или азотистую) в ротовую полость. Его не испугали камеры, направленные на конюшню, и прожекторы. Пострадали пять животных: один — в критическом состоянии, ещё четыре — в стабильно-тяжёлом. От сильной боли лошади начали брыкаться и чуть не забили живодёра копытами — на кадрах мужчина выходит от них в полусогнутом виде.

Живодёр залил лошадям кислоту в рот и сбежал с места преступления в Волжском. Видео © SHOT

У одного коня сильно обожжены язык и пищевод, ему вводят питательные вещества через вену. Другие животные пострадали меньше и могут есть самостоятельно, но отказываются пить воду. Владелица клуба предполагает, что во всём виноват конкурент.

«Я с этим человеком знакома. Можно сказать, что это конкурент, у которого конный клуб. Он просто хотел это место, чтобы открыть свой филиал. У него лошади не как для нас — друзья, для него это способ заработка», — поделилась Петренко.

Первый случай произошёл в апреле этого года. В ночь с 12 на 13 число живодёр проник на территорию клуба и ввёл двум лошадям в вену автомобильную омывайку. Ярослава старалась спасти животных, но Лавр и Султан скончались в муках. Девушка в ту страшную ночь спугнула подозреваемого — он, обронив шприц, успел скрыться в лесу. Было возбуждено уголовное дело, виновного так и не задержали.

Петренко занимается спасением лошадей из неблагополучных условий. В конном клубе «У озера» содержатся животные, которые были выкуплены и вылечены. Теперь за ними ухаживают работники клуба.

Ранее живую собаку породы корги выбросили в мусорный контейнер для строительных отходов в подмосковных Люберцах. Заводчики использовали её как «биоавтомат» для разведения щенков, а после истощения избавились. Благо, прохожие услышали шорох и спасли животное, которое не могло самостоятельно выбраться из-за коротких лап. Корги нашла новую хозяйку, назвавшую её Ютой.