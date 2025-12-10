Путин в Индии
10 декабря, 02:47

Трамп заявил, что текущая миграционная политика может уничтожить Европу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями своей миграционной и энергетической политики. Такой точкой зрения поделился американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в Пенсильвании.

Республиканец отметил, что руководству ЕС следует проявлять максимальную осторожность, поскольку именно эти два фактора способны подорвать стабильность и благополучие региона. Трамп не впервые выступает с критикой в адрес Брюсселя: ранее он уже заявлял о влиянии массовой миграции на облик таких столиц, как Париж и Лондон, утверждая, что города изменились до неузнаваемости.

У легализовавшего в России тысячи мигрантов экс-подполковника МВД изъяли 113 млн рублей

Ранее Дональд Трамп объявил о радикальном ужесточении миграционной политики, приостановив на неопределённый срок въезд в страну граждан из государств третьего мира. Также политик пообещал отменить выданные при экс-президенте США Джо Байдене разрешения на въезд, лишить гражданства мигрантов, «подрывающих внутренний порядок», и депортировать иностранцев, представляющих «угрозу безопасности или несовместимых с западной цивилизацией».

Виталий Приходько
