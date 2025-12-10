Путин в Индии
10 декабря, 04:15

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Временные ограничения были введены в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее во Флориде самолёт при аварийной посадке столкнулся с автомобилем. Легкомоторное воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя на оживлённую трассу в округе Бревард. При заходе самолёт приземлился на машину. Пострадала 57-летняя женщина, которая находилась за рулём, она госпитализирована с незначительными травмами. 27-летний пилот и 27-летний пассажир не пострадали.

