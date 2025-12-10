Художница с аутизмом Ннена Калу стала обладательницей премии Тёрнера

Премию Тёрнера в области современного искусства присудили 59-летней шотландской художнице Ннене Калу с аутизмом и трудностями в обучении. The Times сообщает, что её победа стала неожиданностью для многих наблюдателей, однако жюри назвало решение закономерным на фоне оценки представленных работ.







«Искусство Калу берёт свое начало от концептуальных скульптурных практик, а художник искренне любит материал, форму, ритм и рисунок. <...> На это очень свежо смотреть. Жюри считает, что её работа открывает новый фронт в новейшей истории абстрактного искусства», — прокомментировал жюри премии и директор Tate Britain Алекс Фаркуарсон.

По словам Фаркуарсона, аутизм Калу не был решающим фактором, но являлся частью творческого процесса: из-за ограниченных речевых возможностей визуальное искусство стало для неё «полноценным способом коммуникации».

По мнению экспертной комиссии, представленные художницей подвесные скульптуры и графические композиции демонстрируют редкую выразительность. Линии, из которых построены её рисунки, описаны ими как «энергичные и ритмичные», а вся практика — как развивающая традиции концептуальной скульптуры в новом направлении.

