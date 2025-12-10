Путин в Индии
10 декабря, 04:33

За ночь расчёты ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество украинских дронов — 16 — сбили над Брянской областью. Два БПЛА ликвидировали над Калужской областью, по одному — над Белгородской областью и территорией Московского региона.

Ранее в результате удара беспилотников по улице Свердлова в Геническе было повреждено несколько частных домов, к счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, показывая результаты атаки. В момент удара ВСУ в одном из домов находились трое детей, они получили сильный стресс. Сейчас специалисты на месте оценивают масштабы разрушений и готовятся оказывать помощь всем пострадавшим.

