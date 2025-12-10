Оформившую фиктивный брак с 60-летним участником СВО россиянку лишили выплат

В Ульяновской области всплыла история о попытке оформить выплаты за погибшего участника спецоперации Тараса Астахова. Как сообщила «Ленте.ру» юрист Полина Баданина, 38-летняя «чёрная вдова» Анастасия Морозова добивалась статуса супруги военного, опираясь на поддельную справку о беременности и фиктивный брак.

Об этом стало известно после гибели 60-летнего военного 4 мая 2025 года. Сын погибшего, занимаясь похоронами, увидел, что отец неожиданно вступил в брак в феврале 2025 года. Отмечается, что с семьёй погибшего Морозова не знакомилась, на похороны не приезжала и совместной жизни у них не было. На следующий день после похорон она подала заявление на выплаты, сумма которых могла достигать 15 млн рублей.

Сомнения вызвал сам брак: в документах указана дата, когда Астахов, по данным части, находился в зоне боевых действий. Кроме того, проверка показала, что справка о беременности — фальшивка. Медики подтвердили, что такие документы «вдове» не выдавались. На заседании она признала, что беременность была выдумана. Позже выяснилось, что свидетели за вознаграждение поддерживали её слова.

Майский районный суд Ульяновской области признал брак недействительным и лишил Морозову права претендовать на какие-либо выплаты. Доступ к компенсациям заблокирован, материалы переданы в полицию. Женщине грозит ответственность за использование поддельных документов и возможную попытку мошенничества в особо крупном размере, за что предусмотрено до шести лет лишения свободы.

«Заметен активный рост числа подобных браков, и часто люди обращаются с похожими ситуациями. Такие женщины заявляют, что якобы беременны от военнослужащего, и вступают с ним в брак. Есть случаи, когда брак заключают с военнослужащим, находящимся в госпитале после ранения, который спустя непродолжительное время умирает», — отметила юрист.

Ранее в Новосибирской области была раскрыта масштабная мошенническая схема, в результате чего были задержаны 11 цыган, которых подозревают в хищении более 5,2 млн рублей у бойцов СВО. Злоумышленники убеждали своих жертв оформить доступ к банковским счетам — якобы для устройства на «работу по восстановлению территорий после спецоперации». Часть участников схемы даже заключала фиктивные браки с потерпевшими, чтобы получить полный юридический доступ к счетам. После этого деньги жертв просто выводились через мобильные приложения.