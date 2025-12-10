В Госдуме рассказали о новой схеме обмана семей участников СВО

Семьи участников специальной военной операции (СВО) стали мишенью для новой волны мошеннических схем. Злоумышленники используют различные методы, чтобы обмануть родственников военнослужащих, пользуясь их эмоциональным состоянием и доверием к официальным лицам. Об этом Life.ru рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Схем мошенничества, направленных на семьи участников СВО, становится всё больше. Чаще всего злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками военкомата или даже «секретарём Министерства обороны», и начинают разговор с уточнения: подавали ли вы заявление на выплаты или ожидаете ли получение награды для близкого. Такой заход звучит убедительно и сразу формирует ощущение, что речь идёт о важном и официальном деле. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Далее мошенники переходят к сбору персональных данных, используя уверенную и деловую манеру речи. Они просят назвать СНИЛС якобы для проверки статуса или регистрации награды.

«Для человека, который находится в эмоциональном напряжении, такая просьба может показаться естественной. На самом деле это лишь первый ключ, который нужен мошенникам для последующего взлома учётных записей», — подчеркнул депутат.

После получения СНИЛС запускается второй этап — «контрольный звонок». Другой человек, представляясь сотрудником поддержки Госуслуг, сообщает о необходимости подтверждения операции с помощью кода, пришедшего на телефон. Передача этого кода открывает аферистам доступ к личным данным жертвы.

«Опасность подобных схем в том, что они основаны на сочетании психологического давления и технических инструментов. Используются подмена номеров, приемы социальной инженерии, автоматический обзвон. Ключевой момент — получение кода подтверждения, который приходит на телефон. Передача этого кода злоумышленникам фактически открывает им прямой доступ к Госуслугам или банковскому кабинету жертвы», — предупреждает парламентарий.

Звонки могут касаться новых мер поддержки, уточнения статуса, подтверждения заявки на выплату или приглашения на вручение награды. Возможен и обратный сценарий, когда сообщается о приостановленных выплатах или подозрительных действиях от имени третьих лиц. Немкин отметил, что защита от подобных афер основана на строгом соблюдении правил цифровой безопасности. Он предупредил о недопустимости передачи по телефону СНИЛС, паспортных данных, сведений о банковских картах и особенно кодов подтверждения. В подозрительных ситуациях он посоветовал немедленно прекращать разговор и самостоятельно связываться с военкоматом или ведомственной горячей линией.

Кроме того, чиновник подчеркнул важность использования надёжных паролей для аккаунтов на Госуслугах, включая двухфакторную аутентификацию и регулярную проверку истории входов. Он заключил, что чем сильнее звонящий старается поторопить, напугать или надавить на эмоции, тем вероятнее, что это мошенник. Для защиты создаются образовательные треки и специальные памятки о распространенных схемах и способах защиты.

«Мы в «Цифровой России» уже создали отдельный образовательный трек для наших ветеранов СВО, а также членов их семей. Также готовим специальные памятки о самых распространенных схемах и способах защиты, они будут доступны онлайн», — заключил Немкин.

Ранее МВД России предупреждало о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за работодателей, предлагая «работу мечты». Аферисты обещают удалённую работу оператором с высоким ежедневным доходом, не требующую опыта, и сразу же предлагают продолжить общение в мессенджере. Далее, под предлогом проверки программного обеспечения, выясняется марка телефона для заражения вредоносным ПО, а под видом «анкеты» запрашивается большой объём конфиденциальной информации, включая банковские реквизиты. Ведомство призывает граждан быть бдительными и не предоставлять личные данные непроверенным источникам.