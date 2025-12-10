Путин в Индии
10 декабря, 04:52

В Конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Офис конгрессмена-республиканца Томаса Масси сообщил, что законодатель внёс законопроект о выходе США из НАТО.

«Масси представил законопроект HR 6508 «Закон о НАТО», предусматривающий вывод Соединённых Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО)», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке утверждается, что членство в НАТО противоречит интересам безопасности США. Автор законопроекта называет альянс «пережитком холодной войны», который втягивает страну в чужие конфликты.

Согласно проекту, президент должен будет уведомить НАТО о выходе, а финансирование альянса из американского бюджета прекратится. В документе также отмечается, что Европа способна обеспечить свою оборону самостоятельно.

Эксперт объяснил, как новая стратегия Трампа изменит мир и почему это выгодно России
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что в настоящее время у Украины отсутствуют шансы на вступление в Североатлантический альянс. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс как угрозу своей безопасности. Он подчеркнул, что Украина не должна добиваться своей безопасности таким образом, чтобы это угрожало безопасности России. Как считает политолог Малек Дудаков, Соединённые Штаты не окажут содействия Киеву в вопросе вступления в Североатлантический блок и с высокой вероятностью не предоставят ей сколько-нибудь существенных гарантий безопасности.

