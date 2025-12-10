В Конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО

Офис конгрессмена-республиканца Томаса Масси сообщил, что законодатель внёс законопроект о выходе США из НАТО.

«Масси представил законопроект HR 6508 «Закон о НАТО», предусматривающий вывод Соединённых Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО)», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке утверждается, что членство в НАТО противоречит интересам безопасности США. Автор законопроекта называет альянс «пережитком холодной войны», который втягивает страну в чужие конфликты.

Согласно проекту, президент должен будет уведомить НАТО о выходе, а финансирование альянса из американского бюджета прекратится. В документе также отмечается, что Европа способна обеспечить свою оборону самостоятельно.