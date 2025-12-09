Эксперт объяснил, как новая стратегия Трампа изменит мир и почему это выгодно России

Уход США из Европы, который декларируется в новой американской стратегии национальной безопасности, отчасти выгоден для России. Такое мнение высказал глава Центра изучения военно-политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, документ стал взрывной новостью, так как фактически означает смену американских приоритетов. США смещают фокус на западное полушарие, Ближний Восток и противодействие Китаю.

В разговоре с kp.ru эксперт отметил, что в новой стратегии практически ни слова не сказано о России. Основными угрозами интересам Вашингтона теперь обозначены Иран, Китай, проблемы Карибского бассейна, наркотрафик и неконтролируемая миграция.

В эфире радио «Комсомольская правда» Клинцевич подчеркнул, что такая переориентация США меняет всю геополитическую конструкцию, что в определённой степени играет на руку Москве, выводя её из фокуса непосредственного противостояния.

В британских СМИ звучат прогнозы, что новая доктрина национальной безопасности США может привести Штаты к выходу из НАТО и стратегическому сближению с Россией. По мнению экспертов, документ содержит ультиматум Европе со стороны Вашингтона. Его результатом может стать не только разрыв с действующими европейскими правительствами, но и коренной пересмотр трансатлантических отношений, заложенных после Второй мировой войны.