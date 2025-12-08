Захарова заявила о начале переосмысления внешней политики США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новая редакция Стратегии нацбезопасности США показывает серьёзное переосмысление американских внешнеполитических подходов. Она отметила, что на контрасте с версией 2022 года документ содержит положения, которые Вашингтон раньше даже не допускал публично.

«В новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечаем ряд положений, свидетельствующих о серьёзном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США, что особенно заметно на контрасте с её предыдущей версией 2022 года», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что решающим моментом стало осознание американским истеблишментом ошибочности и вредоносности глобалистской политики. Она добавила, что реальная готовность администрации Дональда Трампа принять этот вывод станет ясна со временем, однако сам факт такого признания уже является значимым.

Отдельно Захарова указала на тезис о необходимости «положить конец восприятию НАТО как постоянно расширяющегося альянса». По её словам, США впервые официально ставят под сомнение прежнюю линию на расширение блока. В стратегии также нет призывов к наращиванию давления на Россию, однако, как отметила представитель МИД, Вашингтон обозначил курс на «энергетическое доминирование», что можно рассматривать как стремление вытеснять РФ с мировых энергорынков.

Ранее сообщалось, что в европейских столицах выразили тревогу из-за корректировки подхода Вашингтона к отношениям с Европой, способной повлиять на переговорный процесс по украинскому конфликту. Отмечалось, что в свежей стратегии нацбезопасности США европейским государствам предлагается брать на себя большую долю ответственности за собственную оборону.