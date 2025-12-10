Москалькова сообщила о системных проблемах с льготными лекарствами

В некоторых регионах России стали наблюдаться системные сбои в обеспечении граждан льготными лекарствами. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её словам, пациенты сталкиваются с задержками и перекосами в распределении лекарств между регионами, а также с просрочкой и дефицитом некоторых позиций.

Одна из ключевых проблем связана с несвоевременным обеспечением граждан льготными препаратами, в том числе по рецептам, которые аптеки оформляют на отсроченное обеспечение, когда нужного лекарства нет в наличии. По её словам, в этих случаях пациенты вынуждены ждать поступления препарата, а чёткого механизма контроля за сроками и исполнением таких заявок не всегда хватает. Она отметила, что на местах слабо выстроен контроль за формированием потребности регионов в лекарствах и подачей заявок на их закупку, из‑за чего возникают перекосы и дефицит.

В качестве примера Москалькова привела данные Росздравнадзора, согласно которым нарушения и ошибки при определении потребности и заявок фиксировались в Брянской, Вологодской, Саратовской, Амурской, Иркутской областях, в Камчатском крае, Тыве и Башкирии. Помимо этого, она обратила внимание на сбои в конкурсных процедурах при закупке лекарств и неэффективное управление товарными запасами, что приводит к списанию препаратов по истечении срока годности — такие случаи, по её словам, отмечены в Орловской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае. Омбудсмен добавила, что ситуацию усугубляют санкционные ограничения, из‑за которых сократились поставки ряда лекарств, и несвоевременные закупки со стороны регионов.

На этом фоне, подчеркнула Москалькова, многие льготники, не получая вовремя назначенные врачом препараты, вынуждены переходить на дженерики или более дешёвые аналоги. Одновременно она указала, что на фоне роста цен пациенты всё чаще жалуются на высокую стоимость медикаментов или их отсутствие в аптеках, а особую тревогу вызывают обращения граждан с сахарным диабетом, которые сталкиваются с дефицитом расходных материалов для приборов контроля уровня глюкозы. В Минздраве, комментируя ситуацию, напомнили о действующем приказе ведомства, который устанавливает порядок отпуска льготных лекарств, регламентирует сроки обслуживания рецептов и обязывает аптеки вести журнал отсроченного обеспечения, а также уведомлять пациентов о поступлении нужных препаратов.

Там также рекомендовали в случае проблем с получением льготных лекарств обращаться на горячую линию Росздравнадзора. При этом, как сообщила Москалькова, за десять месяцев 2025 года в её аппарат поступило меньше обращений по вопросам охраны здоровья, чем в 2024 и 2023 годах: люди по‑прежнему жалуются на доступность скорой помощи, сложности с записью к врачу и нарушение сроков оказания медпомощи, но динамика обращений по лекарственному обеспечению идёт на спад. Она связала снижение количества жалоб в сегменте льготных лекарств с тем, что в большинстве регионов удалось сформировать достаточные запасы наиболее востребованных и жизненно важных препаратов.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» подготовила законопроект о полной компенсации стоимости назначенных врачом лекарств для пенсионеров с низким доходом. Граждане старше 70 лет вынуждены направлять свыше 80% своих доходов на базовые нужды, включая медикаменты и медицинские услуги, а почти 90% людей старше 60 лет имеют хронические заболевания.