10 декабря, 05:29

Парамедик изнасиловал пациентку без сознания в карете скорой помощи

Обложка © Flagler County Sheriff's Office

В американском штате Флорида начался суд над парамедиком Джеймсом Мелади. Мужчина подозревается в надругательстве над пациенткой, которая в момент преступления находилась в бессознательном состоянии в машине скорой помощи. Об этом пишет People.

Американца арестовали в сентябре 2024 года после того, как полиция получила записанное им же видео непристойного характера, на котором видно домогательство к беспомощной женщине. Позже, в марте 2025 года, ему предъявили дополнительные обвинения — в краже кредитных карт и документов у пациентов, жертвами которой стали минимум три человека. Мелади свою вину отрицает.

«Учительница месяца» годами насиловала ученика и отправляла нюдсы, теперь её судят
«Учительница месяца» годами насиловала ученика и отправляла нюдсы, теперь её судят

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве возбуждено уголовное дело против 38-летнего мужчины, подозреваемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девочкам. По версии следствия, обвиняемый в начале 2024 года познакомился в соцсетях с 11-летней школьницей. В ходе общения он принуждал её к отправке откровенных фотографий и рассылал ей порноматериалы.

