10 декабря, 05:25

Ещё один БПЛА сбит на подлёте к столице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

На подлёте к Москве уничтожен ещё один вражеский беспилотник, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — доложил градоначальник.

На подлёте к Москве сбили четвёртый беспилотник
На подлёте к Москве сбили четвёртый беспилотник

До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала.

Оксана Попова
