Ещё один БПЛА сбит на подлёте к столице
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
На подлёте к Москве уничтожен ещё один вражеский беспилотник, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — доложил градоначальник.
До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала.
