Трамп заявил, что конгрессвумен Омар состояла в браке с братом ради гринкарты

Конгрессвумен Ильхан Омар, имеющая сомалийское происхождение, вышла замуж за собственного брата, чтобы попасть в США. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Пенсильвании.

«Она приехала в нашу страну и постоянно жалуется ... Нам нужно выгнать её к чёрту. Она вышла замуж за своего брата, чтобы попасть сюда, верно? Она вышла замуж за своего брата», — сказал Трамп.

Сама Омар неоднократно опровергала подобные обвинения, а администрация Трампа так и не предоставила доказательств.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США нуждаются в иммиграции на фоне рекордно низкого уровня безработицы. Выступая в Индиане, он пояснил, что стране необходимы приезжие, но сам процесс их прибытия должен быть прозрачным.