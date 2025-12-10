Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу выразил обеспокоенность появлением на Востоке структур, которые он назвал «зародышами НАТО». Эти объединения, по его словам, представляют дополнительные угрозы для России и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы видим появление так называемых — кто-то их называет „структуры малой геометрии“, кто-то „малыми формами“, по-разному их можно называть, — но это такие зародыши НАТО на Востоке», — заявил он в беседе с журналистами.

Шойгу подчеркнул, что такие объединения формируются не ради сотрудничества, а против определённой страны или группы стран. Он призвал задуматься о том, против кого направлены эти структуры и какую угрозу они представляют.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс как угрозу своей безопасности. Он подчеркнул, что Украина не должна добиваться своей безопасности таким образом, чтобы это угрожало безопасности России. Как считает политолог Малек Дудаков, Соединённые Штаты не окажут содействия Киеву в вопросе вступления в Североатлантический блок и с высокой вероятностью не предоставят ей сколько-нибудь существенных гарантий безопасности.