10 декабря, 07:04

Волк утащил четырёхмесячного малыша из дома и загрыз его

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

В деревне Маллаханпурва штата Уттар-Прадеш волк ночью проник в дом и унёс четырёхмесячного младенца, спавшего рядом с матерью. Женщина успела лишь увидеть, как хищник скрывается с ребёнком. Об этом сообщило издание The Indian Express.

Позже останки ребёнка были найдены в зарослях сахарного тростника примерно в километре от дома. Это уже четвёртый случай нападения волков в округе Кайзергандж за последние десять дней. Власти возобновили операцию по поиску хищников, задействовав дроны с тепловизорами и фотоловушки. Местных жителей одновременно призвали к особой осторожности, чтобы избежать новых трагедий.

Львица насмерть загрызла двухлетнюю девочку в Индии
Львица насмерть загрызла двухлетнюю девочку в Индии

Ранее сообщалось, что в индийском штате Гуджарат произошла трагедия с участием двухлетней девочки Аадхьи Маканы. Она играла на веранде дома, когда на неё напала львица. Мать ребёнка, находившаяся неподалёку, пыталась отогнать хищницу, однако животное стало угрожающе рычать, и женщине пришлось отступить.

