10 декабря, 06:53

Сотрудники украинской разведки осуждены за шпионаж и попытку похищения в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Два гражданина Украины, Виталий Мацюць и Владимир Кушниренко, признаны виновными в совершении преступлений, связанных с попыткой похищения сына сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и приговорены к длительным срокам заключения. Суд приговорил Мацюця к 16 годам, а Кушниренко — к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Их признали виновными в шпионаже, покушении на похищение человека и незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Оба гражданина работали на Главное управление разведки Министерства обороны Украины и были уличены в противоправных действиях на территории России.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании на Кубани россиянки 1988 года рождения, которую подозревают в совершении государственной измены. Суть противоправной деятельности заключалась в оказании финансовой помощи иностранному государству, чьи действия направлены против безопасности России.

