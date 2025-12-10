Путин в Индии
10 декабря, 07:35

Аналитик рассказала, какое место займёт Россия в новой глобальной финансовой системе

Обложка © Life.ru

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о закате традиционной долларовой финансовой системы и формировании новой, в которой Россия займёт особое место. Его оценку прокомментировала эксперт аналитического центра Екатерина Федюкович в беседе с RuNews24.ru.

Орешкин подчеркнул, что Россия находится на передовой глобальных изменений не только из-за вынужденных обстоятельств, но и благодаря собственным технологическим и финансовым компетенциям. Эксперт согласилась, что мир переживает процесс деглобализации, формирования региональных блоков и внедрения цифровых валют, что закономерно меняет финансовую архитектуру, сложившуюся после Второй мировой войны.

«В последние годы мы наблюдаем постепенное усиление противоположных процессов, а именно деглобализации, выстраивание региональных и политических блоков, а также появление новых технологий и цифровых валют, что естественным образом влияет на изменение финансовой системы», — отметила Федюкович.

При этом она добавила, что этот процесс будет долгим, и его результат пока сложно предсказать. Собеседница считает наиболее вероятным сценарием развитие нескольких конкурирующих финансовых блоков, один из которых может сформироваться вокруг российского рубля, а также дальнейшую интеграцию цифровых валют в мировую экономику.

Орешкин назвал Индию лидером мирового роста на ближайшие десятилетия
Напомним, что президент России Владимир Путин ещё в июле говорил, что созданная Западом либеральная модель глобализации уже устарела и изжила себя. По его словам, в мире происходит смена экономического уклада, а фокус смещается в сторону развивающихся рынков.

