10 декабря, 07:32

Умер сатирик Леонид Французов, писавший сценарии для Петросяна и Степаненко

Обложка © ТАСС / Николай Малышев

Писатель и автор множества юмористических произведений Леонид Французов ушёл из жизни в возрасте 87 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он родился в 1936 году и большую часть своей творческой жизни посвятил литературе и театру.

Французов начал свою карьеру как актёр, но болезнь родителей вынудила его сменить профессию. Он окончил журналистский факультет в 1973 году и с тех пор работал писателем и автором сценариев для знаменитых развлекательных передач советского телевидения, таких как «Кабачок '13 стульев'», «Смехопанорама», «Аншлаг», «Спокойной ночи, малыши» и «Голубой огонёк».

Его произведения пользовались популярностью у ведущих артистов того времени, включая Евгения Петросяна, Владимира Винокура, Николая Лукинского, Ефима Шифрина, Елены Степаненко, Юрия Гальцева, Елены Воробей, Аркадия Райкина и Клару Новикову. Французов запомнился зрителю своим тонким чувством юмора и талантом создавать веселые и жизнерадостные сюжеты.

Ранее сообщалось о внезапной смерти 45-летнего актёра из сериала «Реальные пацаны» Дмитрия Красильникова. Его коллеги рассказали, что причиной стал инсульт, а сам он был человеком, вокруг которого всегда собирались люди — тёплым, открытым и способным поддержать в любой ситуации. Прощание с артистом и ведущим интеллектуальных игр назначено на 10 декабря, после церемонии он будет кремирован.

