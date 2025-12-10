Путин в Индии
10 декабря, 07:41

Экономист заявил, что ЦБ ещё раз снизит ключевую ставку на грядущем заседании

Обложка © Life.ru

Центробанк России с высокой вероятностью снизит ключевую ставку на ближайшем заседании Совета директоров 19 декабря. Такой прогноз в интервью «Газете.ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 3% оценивается и шанс снижения ключевой ставки ниже 15%. Базовым сценарием становится уменьшение ключевой ставки на 1 п.п. — до 15,5%. Вероятность такого решения — 55%. Ещё 39% — вероятность сценария более глубокого снижения ставки, на 1,5 п.п.», — отметил Балынин.

Экономист пояснил, что ставки по вкладам и кредитам будут корректироваться вслед за решением ЦБ, причём по депозитам это произойдёт быстрее. Он также отметил, что традиционные сезонные предложения банков в декабре-январе не зависят от ключевой ставки и исчезнут после праздников.

Балынин выразил уверенность, что даже после ухода акций у россиян останется возможность открыть вклад под ставки, более чем вдвое превышающие инфляцию, и в январе 2025 года депозиты на 3–9 месяцев будут доступны примерно под 15% годовых, а для новых клиентов условия могут быть ещё выгоднее.

Ранее финансовый аналитик заявил, что в 2026 году средний уровень ключевой ставки в России может составить 15%. При этом он допустил, что дальнейшее развитие отношений РФ и США может благотворно повлиять на процесс, а ставка от этого упадёт до 9–10%.

