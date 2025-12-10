Сати Казанова рассказала, как «общий духовный наставник» спас её брак с мужем-итальянцем

Певица Сати Казанова раскрыла секреты семейного счастья и рассказала о важности общих ценностей в браке. Артистка поделилась личным опытом отношений со своим супругом Стефано Тиоццо. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail.

«Секрет — в общих жизненных ценностях. Это очень важно для семейного союза, чтобы муж и жена смотрели в одну сторону. У нас со Стефано общий духовный наставник и я уверена, что это тоже одна из основ крепости семьи», — считает она.

Казанова также объяснила, что в их семье не замалчивают конфликты, а стараются открыто обсуждать всё, что вызывает недовольство. Певица отметила, что её муж, будучи европейцем, научил её более разумному и ответственному отношению к финансам, особенно после рождения ребёнка, когда пришлось задуматься о будущем. Артистка подчеркнула, что сохранить семью на протяжении лет — это труд обоих партнёров.

Кроме семейных тем, Сати рассказала о своём желании глубже изучить востоковедение и религиоведение, для чего она планирует поступить на соответствующий факультет РУДН.

Ранее Сати Казанова в одном из интервью призналась, что потеряла ребёнка на сроке 9-10 недель. У певицы случилась замершая беременность. Это случилось, когда они с мужем наслаждались друг другом и свободой, а затем решительно настроились на пополнение семьи.