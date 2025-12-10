В Киеве найден убитым сын первого и единственного украинского космонавта Каденюка

В Киеве найден мёртвым сын первого и единственного украинского космонавта Леонида Каденюка. На теле Дмитрия обнаружены многочисленные ножевые ранения, а в руке был зажат нож.

Как сообщило агентство РБК-Украина, 41-летний мужчина лежал у входной двери квартиры, которую его отец купил после полёта в космос в 1997 году. Тело нашла мать Дмитрия, Вера Каденюк. Предсмертной записки рядом не было, а характер травм может свидетельствовать о борьбе. Возбуждено уголовное дело.

Леонид Каденюк — первый украинский космонавт, совершивший полёт в космос. В 1997 года он совершил полёт продолжительностью 15 суток и 16 часов на американском шаттле «Колумбия». Умер космонавт в январе 2018 года. После этого вдова Каденюка рассказывала о внезапном появлении некого «наследника», которые решил претендовать на их квартиру. Семья о нём ранее ничего не слышала.

А ранее в Чехии 33-летний украинец убил 22-летнеюю украинку. Девушка была объявлена в розыск в конце ноября. Спустя 12 дней её тело обнаружили в водоёме. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения. Мужчина задержан.