В Москве семья с ребёнком-инвалидом осталась без жилья из-за схемы Долиной

Московская семья, воспитывающая девочку-инвалида, может остаться на улице после покупки квартиры за 12 миллионов у пенсионеров. Вскоре после заключения сделки прежние хозяева подали в суд, чтобы вернуть жильё, и заявили, что стали жертвами мошенников.

Девочка-инвалид из московской семьи. Фото © Telegram / Baza

Как пишет телеграм-канал Baza, 47-летняя Инна продала всё имущество, чтобы переехать с дочерью поближе к поликлинике. У 12-летнего ребёнка тяжёлая форма сколиоза, она не может долго ходить и постоянно носит корсет. Сделку провели, но через неделю покупательнице позвонили из полиции — продавцы написали заявление, что продали квартиру «под влиянием». Судебные тяжбы длятся уже два года, а девочка постоянно спрашивает маму, почему они всё ещё не в своей квартире.

Квартира, которую приобрела московская семья за 12 миллионов. Видео © Telegram / Baza

Ранее Life.ru писал, что крупнейшие участники рынка недвижимости, столкнувшись с увеличением случаев аннулирования сделок, при которых добросовестные покупатели лишаются средств и жилья, направили обращения в Правительство РФ, Государственную думу и Совет Федерации. В них они предложили ввести специальные правила продажи квартир, принадлежащих пенсионерам.